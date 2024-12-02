Политолог Васильев: помилование сына Байдена подтверждает коррумпированность семьи президента США

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал своего сына, опасаясь мести избранного лидера страны Дональда Трампа. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Он может повторить судьбу Джимми Картера, которого в свое время демократы по существу забыли и считали его одним из самых неудачных американских президентов», — отметил политолог.
Васильев добавил, что действия Байдена лишь подтверждают коррумпированность его семьи. Кроме того, по решению Верховного суда американский президент обладает иммунитетом на все совершенные на своем посту деяния.
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