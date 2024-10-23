Политолог Светов: ни о какой изоляции России не может быть и речи, когда в страну прилетают главы 30 государств

Политолог Юрий Светов в разговоре с RT прокомментировал ход саммита БРИКС под российским председательством в Казани. По его словам, ни о какой изоляции нашей страны не может быть и речи, когда на мероприятие съезжаются главы 30 государств.

Он назвал объятия премьера Индии Нарендры Моди и Владимира Путина символом данного саммита. Политолог также отметил, что на встречу в Казань прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«И от этого тоже истерика. Как это он позволяет себе ехать в Россию?» — задался вопросом Светов.

Политолог уверен, что в мире «все постепенно выстроится», если каждая из сторон будет учитывать интересы другого государства и будет поступать, исходя из собственных интересов.