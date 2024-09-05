Политолог Станкевич объяснил появление сербских делегатов на ВЭФ-2024 желанием обсудить важные вопросы

Российский политолог Сергей Станкевич в беседе с ОТР прокомментировал неожиданное появление сербских делегатов на ВЭФ-2024 во Владивостоке. По его словам, сербские политики хотели обсудить важные вопросы с российской властью, не привлекая излишнего внимания.

«Инициатором этой неожиданности была Сербия. Раньше она не появлялась. Это значит, что есть срочная тема для обсуждения», — сказал он.

Вполне возможно, что сербы беседовали не только с Владимиром Путиным, но и с китайской и другими делегациями, добавил Станкевич.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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