Российский политолог Вадим Сипров прокомментировал в беседе с ОТР ситуацию с карьерой Владимира Зеленского, выразив сомнение в позитивных перспективах украинского лидера. Сипров считает, что, несмотря на большое разнообразие вариантов продолжения политической деятельности, все они неблагоприятны для главы Украины.

Одной из основных причин негативного восприятия Зеленского эксперт назвал тот факт, что западное сообщество рассматривает его как фигуру, исчерпавшую потенциал полезности. Он привел пример британского опыта устранения политических деятелей, потерявших доверие, упомянув различные сценарии, включая авиакатастрофы и несчастные случаи.

Решающим фактором, по его мнению, может стать реакция Дональда Трампа, который способен испортить репутацию украинского президента.