Политолог Шаповалов: врио главы Тульской области Миляев прекрасно знает проблемы региона

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал встречу врио главы Тульской области Дмитрия Миляева с президентом Владимиром Путиным.

По словам эксперта, Миляев прекрасно знает проблемы региона и его сильные стороны. У Тульской области имеются достижения в развитии промышленного и сельскохозяйственного потенциала, а также социальной политики.

«В целом же без развития регионов невозможно повышение благосостояния россиян», — добавил он.

Ранее Миляев инициировал обновление программы развития региона в соответствии с новыми целями.

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