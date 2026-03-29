В современном российском обществе растет запрос на общественные пространства, которые объединяют национальную память и объекты гордости. Политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что участие Владимира Путина в церемонии закладки нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл. Этот проект призван стать своего рода «местом силы», отвечающим на ожидания граждан, написала газета «Взгляд» .

По словам эксперта, речь идет не просто о строительстве очередного выставочного комплекса, а о создании уникальной площадки, которая объединит историческое наследие, современность и будущее страны. Такой запрос общества особенно ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ, где павильоны регионов пользовались огромной популярностью у посетителей.

Национальный центр «Россия» должен стать единым пространством, где будут сконцентрированы символы достижений страны, что позволит укрепить национальную идентичность и гражданскую сплоченность.