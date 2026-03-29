Политолог Шаповалов назвал местом силы новый комплекс Национального центра «Россия»
В современном российском обществе растет запрос на общественные пространства, которые объединяют национальную память и объекты гордости. Политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что участие Владимира Путина в церемонии закладки нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл. Этот проект призван стать своего рода «местом силы», отвечающим на ожидания граждан, написала газета «Взгляд».
По словам эксперта, речь идет не просто о строительстве очередного выставочного комплекса, а о создании уникальной площадки, которая объединит историческое наследие, современность и будущее страны. Такой запрос общества особенно ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ, где павильоны регионов пользовались огромной популярностью у посетителей.
Национальный центр «Россия» должен стать единым пространством, где будут сконцентрированы символы достижений страны, что позволит укрепить национальную идентичность и гражданскую сплоченность.