Политолог Владимир Шаповалов в интервью Life.ru прокомментировал закладку атомного ледокола «Сталинград», подчеркнув, что это событие символизирует уникальные технологические компетенции России.

Он отметил, что Россия является единственной страной, имеющей флот атомных ледоколов, что подчеркивает ее научные и промышленные достижения.

Шаповалов добавил, что страна уже построила несколько атомных ледоколов и продолжает их строительство, что делает ее мировым лидером в этой области. Он также подчеркнул, что Россия является морской державой, и церемония закладки ледокола подчеркивает этот статус.