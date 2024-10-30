Политолог Рар заявил, что по итогам досрочных выборов лидером ФРГ может стать Фридрих Мерц

На сегодняшний день все фракции федерального правительства ФРГ имеют рекордно низкие рейтинги. На фоне разногласий внутри правящей коалиции повышается вероятность проведения досрочных выборов. Об этом заявил германский политолог Александр Рар в беседе со «Взглядом».
Он отметил, что по результатам внеочередных выборов к власти может прийти Христианско-демократический союз (ХДС). Если это произойдет, уже в марте канцлером ФРГ вместо Олафа Шольца станет Фридрих Мерц, считает Рар.
Однако партия будет вынуждена создавать коалиционное правительство. В качестве партнеров ХДС могут выбрать «Зеленых» или Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), резюмировал эксперт.
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