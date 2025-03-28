Политолог Потуремский: глава Чувашии Николаев смог укрепить доверие местных жителей к власти

Жители Чувашии положительно оценивает деятельность главы региона Олега Николаева. Ему удалось укрепить доверие населения к власти, считает политолог Виктор Потуремский. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом «Взгляд» .

Эксперт отметил, что Чувашия — это динамично развивающийся регион, в котором местная экономика растет ударными темпами. Республика имеет большое количество представителей малого и среднего бизнеса. Эти и многие другие успехи Чувашии стали возможны благодаря эффективной работе ее руководителя Николаева.

«Общество высоко оценивает его деятельность на этом посту. Ему удалось разрушить плачевную тенденцию недоверия жителей к собственной власти, и это, пожалуй, является его главной заслугой», — подчеркнул Потуремский.