Политолог Ордуханян высказал мнение, что Трамп готовит ответ на предложение России

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян поделился с «Ридусом» мнением о значении грядущего заявления президента США Дональда Трампа, приуроченного к 14 июля. Ордуханян считает, что ожидаемое выступление Трампа может стать ответом на конкретные предложения, сделанные российским правительством через посредничество сенатора Марко Рубио.

Политолог предположил, что речь пойдет о совместных инициативах по урегулированию украинского кризиса и возможностям обмена ресурсами, которые могут принести пользу обеим странам.

«Это будет в какой-то степени ответ на наше предложение, которое принес ему Марко Рубио. Думаю, оно связано с совместным использованием ресурсов Украины», — сказал он.

Вместе с тем Ордуханян указал на сложность внутриполитической ситуации в США, где взгляды Трампа и его администрации подвержены постоянным колебаниям и зависят от внешней конъюнктуры.