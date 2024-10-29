Политолог Михайлов заявил, что победа оппозиции на выборах в Литве не повлияет на отношения с РФ
Победа социал-демократической партии на парламентских выборах в Литве не изменит риторику отношений с Россией. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре со «Звездой».
Он посоветовал не питать иллюзий по факту победы оппозиционных сил в Литве. По словам специалиста, часть этой партии находится в числе непосредственных руководителей страны.
«Более того, партия поддерживает увеличение оборонного бюджета. Для Литвы это общий план НАТО по противодействию России», — отметил Михайлов.
Он добавил, что Литва сохранит антироссийский курс. Кроме того, она будет предпринимать попытки раскачать обстановку после падения украинского режима.
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