Победа социал-демократической партии на парламентских выборах в Литве не изменит риторику отношений с Россией. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре со «Звездой» .

Он посоветовал не питать иллюзий по факту победы оппозиционных сил в Литве. По словам специалиста, часть этой партии находится в числе непосредственных руководителей страны.

«Более того, партия поддерживает увеличение оборонного бюджета. Для Литвы это общий план НАТО по противодействию России», — отметил Михайлов.

Он добавил, что Литва сохранит антироссийский курс. Кроме того, она будет предпринимать попытки раскачать обстановку после падения украинского режима.