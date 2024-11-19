Политолог Маркелов: обновления в ядерной доктрине РФ имеют политико-психологическое значение

Изменения ядерной доктрины России, прежде всего, связаны с адаптацией к опыту, который получила страна в ходе вооруженных конфликтов. Об этом заявил советник и политический психолог Сергей Маркелов в беседе с RT.
По его словам, западные страны, прикрываясь якобы поддержкой и поставкой оружия Киеву, являются прямыми участниками военного конфликта. Сейчас ядерная доктрина РФ содержит положение о том, что любая ядерная держава признается нападающей, если она помогает другой стране.
Маркелов считает, что принятие этого указа несет в себе политико-психологическое значение. В результате уже сейчас обновление российской доктрины повлияло на решения других стран касательно военной поддержки Украины.
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