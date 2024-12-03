Политолог Мамрадзе заявил, что Саломе Зурабишвили хочет вечно быть президентом Грузии

Саломе Зурабишвили предпринимает попытки устроить кризис в Грузии для того, чтобы быть президентом вечно. Таким мнением поделился бывший руководитель аппарата президента и грузинского правительства Петре Мамрадзе в интервью RT .

Он отметил, что Зурабишвили считает парламент незаконным, а себя называет единственным легитимным человеком в стране. На самом деле ее полномочия весьма символичны, подчеркнул Мамрадзе.

Ранее стало известно, что Зурабишвили могут предоставить политическое убежище на территории Литвы. Об этом сообщила советник главы республики Аста Скайсгирите.