Политолог Леви: Мерц пытается привлечь внимание реваншистов обещаниями поставить ультиматум России

Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме России направлено на привлечение внимания немецких реваншистов. Слова политика — исключительно довыборная риторика, заявил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви в интервью «Ридусу» .

Он отметил, что в случае победы Мерц будет придерживаться более взвешенной позиции, отличающейся от его резких высказываний.

«Это попытка прощупать внутриполитический баланс и поиграть на европейском оцепенении, связанном с избранием в США Дональда Трампа», — считает политолог.

По мнению Леви, Мерц за счет своего предложения потребовать от РФ прекращения боевых действие на Украине в течение суток может получить какую-то поддержку, но шансы на его победу крайне малы.