Политолог Леви: Мерц пытается привлечь внимание реваншистов обещаниями поставить ультиматум России

Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме России направлено на привлечение внимания немецких реваншистов. Слова политика — исключительно довыборная риторика, заявил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви в интервью «Ридусу».
Он отметил, что в случае победы Мерц будет придерживаться более взвешенной позиции, отличающейся от его резких высказываний.
«Это попытка прощупать внутриполитический баланс и поиграть на европейском оцепенении, связанном с избранием в США Дональда Трампа», — считает политолог.
По мнению Леви, Мерц за счет своего предложения потребовать от РФ прекращения боевых действие на Украине в течение суток может получить какую-то поддержку, но шансы на его победу крайне малы.
Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Коломне
Пошутившую над терактом в «Крокусе» блогершу отчислили из колледжа за прогулы
Новую партию гумпомощи передали бойцам СВО из Балашихи
Более 100 школьников из Чехова впервые приняли участие в «Сергиевских играх»
За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек
Почти 5 тысяч заявок на регистрацию брака в 2025 году подали в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте