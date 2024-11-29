Политолог Косоруков заявил, что США усугубляют затяжной палестино-израильский конфликт на всех трех уровнях

Палестино-израильский конфликт развивается на трех уровнях. Соединенные Штаты не просто не способствуют урегулированию затяжного кризиса, а напротив, лишь усугубляют его. Таким мнением поделился политолог МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков в беседе с РИАМО .

По его мнению, конфликт между Израилем и Палестиной строится прежде всего на религиозно-политическом уровне. Они претендуют на одну и ту же историческую землю и святые места, отмечает газета «Петербургский дневник».

Затем вносят свои коррективы межэтнические разногласия. Евреи-иудеи и палестинцы-арабы-мусульмане составляют две непримиримые этноконфессиональные группы.

Третий уровень конфликта является геополитическим. Задача США — не дать арабскому миру сплотиться, объединив торговые пути и огромные нефтегазовые ресурсы, резюмировал Косоруков.