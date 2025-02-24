Политолог Камкин: за Мерцем стоят компании, которые хотят вернуться в Россию

Политолог и доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин в беседе с телеканалом «Звезда» поделился мнением, что отношения между Россией и Германией могут ухудшиться в случае назначения на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Собеседник также не понимает, как Мерц будет вести себя с новой американской властью.

«Если брать российский вектор германской политики, то изменения может будут только в худшую сторону. Но, конечно, все будет зависеть еще от того, как пойдет переговорный процесс США и России по Украине», — сказал он.

При этом Камкин уверен, что за Мерцем стоят крупные немецкие компании, которые хотят вернуться в Россию.