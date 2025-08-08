Политолог Елисеева заявила, что Трамп может отменить встречу с Путиным в последний момент

Возможная встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, назначена на будущую неделю, однако точные сроки ее проведения пока остаются неопределенными. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, подчеркнув сложность подготовки такого рода мероприятий, написала «Свободная пресса».

Заявление последовало вслед за предложением госсекретаря США Марка Рубио, который утверждал, что обеим сторонам есть о чем говорить. Поддерживая данную инициативу, Ушаков выразил согласие с тем, что предложение США о встрече действительно достойно внимания и может принести пользу.

Тем не менее, как подчеркивает политолог Наталья Елисеева, существует определенный исторический опыт, связанный с непредсказуемостью решений президента США. Ей кажется возможным повторение сценария, при котором изначально объявленное важное событие подвергается отмене или модификации, как это происходило ранее.