Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью ОТР прокомментировал планы строительства атомной электростанции на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что потребность в электроэнергии в регионе растет, и новая АЭС позволит удовлетворить этот спрос, одновременно стимулируя экономическое развитие.

Дудчак отверг возражения со стороны Японии, назвав их неуместными и завистливыми. Он сказал, что Япония могла бы сотрудничать с Россией в сфере атомной энергетики, подчеркнув, что совместные проекты могли бы принести значительные экономические выгоды.

Что касается безопасности, Дудчак указал на богатый опыт России в строительстве и эксплуатации атомных электростанций. Он отметил, что аварии, подобные Фукусиме, происходят из-за ошибок проектирования и технических недостатков, а российские технологии гарантируют надежность и безопасность.