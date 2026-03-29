Курс на укрепление экономического суверенитета, проводимый Владимиром Путиным, становится фундаментом устойчивости российской экономики. Об этом написала газета «Взгляд» со ссылкой на политолога Павла Данилина.

Политолог уверяет, что залогом успешного экономического роста является единство государства, бизнеса и граждан. Совместные усилия всех сторон позволяют России уверенно двигаться вперед даже в условиях глобальной нестабильности. Сегодня наблюдается консолидация интересов, где каждая из сторон стремится к общей цели — процветанию и укреплению государства.

Особое значение приобретает конструктивный диалог между властью и предпринимательским сообществом. Это проявляется, в частности, в масштабной дебюрократизации экономики. За последние годы процедура получения более 400 видов лицензий и разрешений была значительно упрощена. Аналогичные процессы идут и в бюджетной сфере, где оформление документов становится более простым и менее времязатратным для граждан и организаций.