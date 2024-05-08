Политолог Чадаев: Россия выступает за право всех государств принимать самостоятельные решения | 360°

Власть 08 мая 2024, 13:50 Политолог Чадаев: Россия выступает за право всех государств принимать самостоятельные решения

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Президент Владимир Путин, заявляя о возможности диалога с западными странами, дал понять, что РФ выступает за равноправное сотрудничество между всеми государствами. К такому выводу пришел политолог и философ Алексей Чадаев, сообщила радиостанция Sputnik.

По его мнению, слова Путина отражают намерение России поддерживать право стран принимать самостоятельные решения.

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«Мы не хотим, чтобы все были пророссийскими. Нас устраивает, когда венгры — провенгерские, турки — протурецкие, китайцы — прокитайские, а индийцы — проиндийские. То есть мы за суверенитет. В этом смысле я считываю эту фразу президента», — высказался эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время можно заметить противоборство двух противоположных концепций мироустройства.