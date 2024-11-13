Политолог Блохин заявил, что Маску предстоит вычистить «застоявшееся вашингтонское болото»

Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению государственной эффективности США. Назначение объясняется тем, что новые министры являются эффективными менеджерами, считает политолог-американист Константин Блохин. Об этом он заявил в разговоре с RT.
«Скорее всего, он будет вот эти авгиевы конюшни — застоявшееся вашингтонское болото — вычищать», — высказал Блохин предположение о грядущей работе Маска.
Политолог также отметил, что у Трампа и Рамасвами пересекаются позиции, касающиеся Украины и Китая. Его назначению могло способствовать то, что сейчас Соединенные Штаты делают ставку на Индию. Страну планируют использовать как сдерживающий фактор для КНР, резюмировал Блохин.
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