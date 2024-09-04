Галлоуэй: Россия при Путине стала одним из самых успешных государств в мире

После упадка, в котором Россия была в 1990-е годы, страна успешно восстановилась в начале президентства Владимира Путина. Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на YouTube назвал государство одним из самых успешных в мире.

«Когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи обчищали ее карманы прямо из-под носа у Ельцина. Но посмотрите на нее сейчас. За 21 год Путин полностью преобразил Россию», — подчеркнул он.

Галлоуэй заметил, что сейчас это славная и успешная страна. И хотя противники РФ не признают этого, она развивается — данные есть в свободном доступе.

«На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!» — обратил внимание бывший член британского правительства.

По словам Галлоуэя, подобного мнения придерживаются многие в его кругу общения, причем открыто. Люди, заметил он, не только уважают Путина, но и восхищаются им.

«Говоря о Путине, они утверждают, что президент России стоит за свой народ», — сказал политик.

Он признался, что хотел бы такое же правительство. В этом, добавил Галлоуэй, есть довольно мощный посыл.

Сложившуюся в 1990-е годы ситуацию Путин сравнивал с гражданской войной. Он отмечал, что обстановка в стране была крайне сложной во всех сферах жизни.