Политический обозреватель Грег Вайнер проанализировал возможные последствия публикаций, известных как «дело Эпштейна». По его мнению, обнародованные документы создают серьезные угрозы политическим институтам США и потенциально могут спровоцировать глубокие общественные потрясения, написала Общественная Служба Новостей .

Скандал сопровождается массовыми демонстрациями и протестами, распространившимися далеко за пределы штата Миннесота. Текущие обстоятельства ставят президента Трампа в сложное положение, требующее оперативного разрешения конфликтов и предотвращения эскалации общественных беспорядков.

Предполагается, что правительство попытается нейтрализовать негативный эффект от скандала путем информирования общественности о новых разоблачениях, обозначенных условным термином «файлы Джонсона». Эти материалы могли бы служить средством отвлечения общественного внимания и снижения уровня возмущения в обществе.

В противном случае велика вероятность возникновения широкомасштабных военных конфликтов, в частности, столкновений с Ираном, Кубой и экспансивных территориальных претензий в Арктическом регионе.