Песков заявил, что Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по Tomahawk

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом ясно изложил позицию Москвы по поводу возможной поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk в Киев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, написал ТАСС .

«Это нужно спрашивать наших американских визави. Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, не должно вызывать сомнений», — ответил Песков на вопрос, устранил ли вчерашний разговор угрозу поставок Tomahawk на Украину.

Решение о возможном проведении саммита Россия — США в Венгрии принималось обоюдно, это двусторонний процесс, отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Венгрия, являясь членом НАТО и ЕС, имеет свою уникальную позицию по защите национальных интересов. Это вызывает уважение у Путина и Трампа.

Ранее министр иностранных дел и внешних экономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность переговоров между Россией и США. На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с российскими официальными лицами, чтобы обсудить саммит.