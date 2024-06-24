Песков сообщил о проработке вопроса о применении ядерного оружия

Работа над ядерной доктриной ведется, так как документ необходимо привести в соответствие с современными реалиями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос об изменении времени для принятия решения о применении ядерного оружия. Песков напомнил, что о необходимости работы над ядерной доктриной говорил президент Владимир Путин.

«Эта работа ведется, пока мне больше сказать нечего», — указал пресс-секретарь главы государства.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что ядерную доктрину России могут изменить. Это будет зависеть от военно-политической обстановки вокруг государства — вызовов и угроз, подчеркнул он.

Путин 20 июня объяснил, что в доктрине могут снизить порог применения ядерного оружия, сообщил RT.