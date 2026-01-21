Песков предположил, что Трамп еще может прояснить свои слова о секретном оружии

Президент США Дональд Трамп еще объяснит, что имел в виду, когда говорил о секретном американском оружии, про которое никто не знает. Такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Трамп похвастался, что у США удивительные вооружения, о которых никто не знает. Как отметил президент, возможно, лучше никому об этом не говорить. Никаких деталей он не привел.

Ранее Трамп допустил, что американским властям придется вернуть доходы, полученные от введенных импортных пошлин, если Верховный суд страны сочтет торговые решения администрации незаконными. Речь идет о суммах в сотни миллиардов долларов.

Также появились слухи, что Пентагон планирует сократить участие американских военных почти в 30 структурах НАТО в Европе.