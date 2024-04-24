Песков оценил роль Ельцина в истории России | 360°

Власть 24 апреля 2024, 16:24 Песков оценил роль Ельцина в истории России Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить РИА «Новости»

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Роль первого президента России Бориса Ельцина трудно переоценить в становлении современной страны. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник, 23 апреля, со дня смерти Ельцина исполнилось 17 лет.

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«Было бы неверно сказать об этом в двух словах. Трудно переоценить роль Ельцина в становлении современной России», — заявил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, как оценивают эту политическую и историческую фигуру в Кремле. Пресс-секретарь президента также пообещал уточнить, звонил ли президент Владимир Путин вдове Ельцина Наине Иосифовне в связи с годовщиной смерти супруга.

Ельцин объявил о решении оставить пост президента страны 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства он назначил Владимира Путина, который на тот момент являлся директором ФСБ.