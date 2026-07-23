Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Мы сообщим об этом», — заявил Песков, отвечая на вопрос, определили ли дату визита американских представителей.

Недавно пресс-секретарь президента рассказал о том, что Москва регулярно контактирует с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, контакты по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. При этом Песков опроверг сообщения западных СМИ о якобы ежедневных встречах, назвав их преувеличением.