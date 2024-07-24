Песков допустил разблокировку Instagram в ближайшее время

Следует как можно быстрее возобновить работу Instagram* в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на Фестивале новых медиа в «Сенеже». Он пояснил, что нужно задействовать все платформы, чтобы доносить точку зрения России, однако нужны жесткие ограничения. Слова представителя Кремля привело РИА «Новости» .

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* — прим. ред.).<…> Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причем жесткие», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что когда исчезнет необходимость в ограничениях, нужно будет задействовать все возможности, чтобы доносить точку зрения России до остального мира.

Заочный приговор пресс-секретарю корпорации Meta* Энди Стоуну вступил в силу. В России его осудили на шесть лет тюрьмы за призывы к терроризму.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена