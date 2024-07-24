Песков допустил разблокировку Instagram в ближайшее время

Песков: разблокировка Instagram возможна, чтобы донести позицию России миру

Silas Stein/dpa
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Следует как можно быстрее возобновить работу Instagram* в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на Фестивале новых медиа в «Сенеже». Он пояснил, что нужно задействовать все платформы, чтобы доносить точку зрения России, однако нужны жесткие ограничения. Слова представителя Кремля привело РИА «Новости».

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* — прим. ред.).<…> Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причем жесткие», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что когда исчезнет необходимость в ограничениях, нужно будет задействовать все возможности, чтобы доносить точку зрения России до остального мира.

Заочный приговор пресс-секретарю корпорации Meta* Энди Стоуну вступил в силу. В России его осудили на шесть лет тюрьмы за призывы к терроризму.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

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