Представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека своим запросом на посещение Брянской, Белгородской и Курской областей продемонстрировали циничный политический перформанс. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правами человека эксперты вновь не заинтересовались, даже несмотря на очевидный теракт в отношении жителей Курска. Мы имеем дело с очередным перформансом, еще и с особым цинизмом», — сказала она.

По мнению Захаровой, визит экспертов УВКПЧ ООН после запроса посетить российские регионы в постоянное представительство РФ в Женеве закончится «ликвидацией безграмотности».

Представитель Управления по правам человека Равин Шамдасани ранее сообщила об официальном запросе к российским властям для допуска правозащитников ООН в Курскую область. Сейчас ведомство изучает данные о нарушении прав мирных жителей украинскими боевиками.