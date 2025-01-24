Патрушев: продовольственная безопасность РФ — один из приоритетов государства

Обеспечение продовольственной безопасности граждан России остается приоритетной задачей для государства. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Национального союза производителей молока, пишет сайт «Государственные новости» .

Он отметил, что в 2024 году производство сырого молока достигло 34 миллиона тонн. Кроме того, возросло производство питьевого молока, сыров, йогуртов и других молочных продуктов. Это позволило расширить экспортные возможности, и теперь российская молочная продукция доступна более чем в 90 странах мира.

Вице-премьер подчеркнул необходимость увеличения объемов собственных продуктов и роста внутреннего производства. Планируется, что к 2030 году объемы производства и экспорта значительно вырастут. Так, производство молока должно превысить 38 миллионов тонн.