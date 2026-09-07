Пашинян может посетить Москву

Песков: визит Пашиняна в Москву может состояться уже в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может в ближайшее время посетить Россию, но точного срока пока нет. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Уже в ближайшее время. Точных сроков нет», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что визит армянского лидера состоится точно в 2026 году.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе провел переговоры с Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. В ходе личной встречи лидеры стран обсудили организацию в Армении референдума, чтобы окончательно закрыть тему с вступлением в Евросоюз или членством республики в ЕАЭС.

В июле Пашинян прилетал в Екатеринбург, где участвовал в мероприятиях в рамках международной выставки «Иннопром-2026».