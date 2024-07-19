ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» нарушает Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой кредитной карты Банка с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы кредитной карты по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, а также в отсутствии информации о диапазоне значений полной стоимости потребительского кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО КБ «УБРиР» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.