Памфилова сообщила о снижении числа жалоб на давление на избирателей
Число обращений о давлении на избирателей перед предстоящими выборами в Государственную думу оказалось ниже, чем в ходе кампании 2021 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее слова привел ТАСС.
«Подавляющее большинство избирателей —84% — планируют голосовать на избирательных участках», — заявила она.
Памфилова отметила, что избирательные комиссии в новых регионах России продолжают работу, несмотря на атаки на гражданскую инфраструктуру.
«Избирательные комиссии справляются с проведением голосования, проблем с организацией нет», — добавила глава ЦИК.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, 9 и 10 сентября в 32 субъектах России проводят тестовое дистанционное электронное голосование.
Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы в нижнюю палату парламента важнейшим внутриполитическим событием страны.