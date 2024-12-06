От Кадырова потребовали извинений за критику СК

Депутаты Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали лидера Чечни Рамзана Кадырова извиниться за критику главы Следкома Александра Бастрыкина. Об этом они написали в своих Telegram-каналах.

«[Глава СК] защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным. Поэтому, #кадыровизвинись», — заявил Кусмаков.

Климов поддержал своего коллегу. Он отметил, что никто не может указывать Александру Бастрыкину, кроме президента Владимира Путина.

Ранее Кадыров вступился за 13-летнего подростка, которого суд отправил под домашний арест за драку на «Ходынском поле». Чеченский лидер счел это несправедливым — раскритиковал работу Следкома и обвинил главу ведомства в профнепригодности, как и его коллегу, министра внутренних дел Владимира Колокольцева.