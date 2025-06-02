Останина поддержала идею формирования общественных групп для защиты традиционных ценностей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина обсудила с «Ридусом» предложение о формировании общественных групп для защиты традиционных ценностей.

Депутат Алексей Диденко из нижней палаты парламента выступил с этой идеей, отметив, что такие объединения могли бы следить за соблюдением законодательства и общественного порядка. В пример он привел проверки доступности табака и алкоголя для молодежи.

«Это защитит нашу молодежь от крайних взглядов», — подчеркнул Диденко.

Останина считает, что это хороший опыт из советского прошлого, который стоит использовать. Она также отметила необходимость защиты участников таких групп от недобросовестных предпринимателей.

Ранее Останина предлагала включить советские фильмы в школьную программу.