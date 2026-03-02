Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой сопоставила информацию из файлов Джеффри Эпштейна с событиями в Афганистане в те годы. Речь идет о расстрелах военными свадебных процессий, которые приходилось комментировать российскому внешнеполитическому ведомству.

Захарова отметила, что читала файлы американского финансиста, и когда дошла до части, где Эпштейн пишет, как арендовал вертолеты и летал стрелять в Афганистан, то вспомнила события тех лет.

«У меня нет доказательств. <…> Очевидно, они стреляли по безоружным людям, потому что они, судя по всему, себя очень берегли, эти вот самые извращенцы. <…> Когда я прочитала файл Эпштейна и увидела, как они заказывают вертолеты в Афганистан, чтобы пострелять, я сразу вспомнила о том, сколько раз мы комментировали расстрелы афганских свадеб, которые нелепейшим образом американцы оправдывали якобы ошибками своих военных», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что американские военные понимали, что речь идет о гражданском населении.