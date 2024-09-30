ООО СЗ «Коренево Девелопмент» нарушает Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО СЗ «Коренево Девелопмент» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.