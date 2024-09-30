ООО СЗ «Коренево Девелопмент» нарушает Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО СЗ «Коренево Девелопмент» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
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Согласно части 3 статьи 28 Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием ими и погашением кредита или займа, содержит информацию о процентных ставках, такая реклама должна содержать информацию, указанную в пункте 10 части 4 статьи 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Указанная информация должна предоставляться до предоставления информации о процентных ставках и указываться шрифтом, размер которого не менее чем шрифт, которым отображается информация о процентных ставках.
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