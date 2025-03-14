ООО «Актион-Пресс» нарушает Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его электронную почту письма с рекламой периодического издания с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Актион-Пресс» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Подмосковье нарастило химическую промышленность на 8,8% за год
Акции по раздельному сбору мусора проведут в 6 округах Подмосковья в выходные
Участника поджога Дома профсоюзов застрелили в Одессе
Замглавы Серпухова провела плановый выезд по обращениям жителей
Сбежавшие из Курской области украинские боевики бросили оружие и бронетехнику
Подмосковная теннисистка вышла в полуфинал международного турнира
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте