Офицер СК РФ Елена Фокина приняла участие в акции памяти «Письмо из будущего»

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Следственный комитет России продолжает акцию памяти «Письмо из будущего». Об очередной участнице рассказала пресс-служба СК.

В рамках акции сотрудники ведомства со всей России вспоминают своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, отдавших жизнь в боях за свободу, а также вернувшихся с фронта.

«В проекте „Письмо из будущего“ принимает участие старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Елена Владимировна Фокина. Елена — офицер в третьем поколении: внучка, дочка и вдова офицера. Воспитывает двух сыновей», — сообщил Следком.

Елена Фокина пишет письмо двоюродному прадеду Василию Агапкину, полковнику Советской армии, русскому военному дирижеру и композитору. Агапкин известен как автор музыки марша «Прощание славянки». Дирижировал военным оркестром во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года.