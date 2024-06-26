Общественную палату России закроют для иноагентов

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете членства иноагентов в ОП России

В Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам и гражданам других стран становиться членами Общественной палаты России и регионов. Его опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторами законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» стали семь депутатов и четыре сенатора, в том числе Андрей Клишас и Яна Лантратова. Они предложили ограничить иностранное влияние на гражданское общество.

«Положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство иностранного государства», — заявили парламентарии в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом решили изменить состав Общественной палаты России. Его авторы предложили уровнять количество отдельных граждан, представителей общественных объединений и других некоммерческих организаций с представителями региональных палат.

Другой законопроект о деятельности иноагентов внесли в марте. Депутаты призвали ограничить доступ к их книгам в библиотеках.