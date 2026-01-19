Объявление о продаже аэропорта Домодедово пропало с «Авито» и вновь появилось

Некоторые СМИ утром сообщили об исчезновении с сайта «Авито» объявления о продаже аэропорта Домодедово. Однако 360.ru убедился, что оно по-прежнему на месте.

Доли в размере 100% уставного капитала оцениваются более чем в 132 миллиарда рублей, продавцом выступает банк ПСБ. В общей сложности за эту сумму продаются 25 ООО.

Арбитражный суд Московской области конфисковал аэропорт в пользу государства в июне прошлого года. Поводом стало то, что группа компаний воздушной гавани попала под контроль иностранных резидентов — у председателя совета директоров Дмитрия Каменщика и главы наблюдательного совета Валерия Когана нашли гражданства других государств.

Торги должны начаться 20 января. Каждый шаг их участников будет повышать стоимость имущества на 1%, или 1,322 миллиарда. Права на воздушную гавань перейдут к победителю в течение пяти дней.