Новый состав Общественной палаты утвердили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло заседание, на котором выбрали 21 нового члена Общественной палаты из числа представителей местных общественных объединений. В их число вошел Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник».
Полный список включает специалистов из области медицины, спорта, образования и культуры. Всего в палате 63 члена, срок их полномочий — три года. Одна треть утверждается губернатором, другая — Законодательным собранием города.
