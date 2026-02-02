Новый министр культуры Свердловской области Марков рассказал о планах по развитию культурной политики

Илья Марков, недавно назначенный министр культуры Свердловской области, до этого руководивший профильным департаментом администрации Екатеринбурга, поделился своими планами по развитию культурной политики региона. Об этом написал «ФедералПресс» .

Министр отметил, что культурная политика Екатеринбурга и остальной части области должна отличаться, поскольку культурные предложения в крупном городе и небольших населенных пунктах различаются. Марков подчеркнул важность мультиформатности и адаптивного подхода к развитию культурных учреждений.

Одной из главных задач Марков считает повышение туристической привлекательности региона. Он отметил, что многие культурные учреждения сталкиваются с отсутствием ресурсов и компетенций для привлечения туристов.

Марков также подчеркнул важность взаимодействия с департаментом охраны объектов культурного наследия. Он отметил, что необходимо учитывать туристический потенциал и наличие интересантов среди федеральных структур или финансово-промышленных групп при восстановлении памятников архитектуры.

Приоритетом в условиях сокращения бюджета Марков назвал систему художественного образования. Он подчеркнул, что такая уникальная система формирует вокруг себя огромную среду и рождает не только профессионалов в сфере культуры, но и людей, способных заниматься креативной экономикой.

Министр также отметил, что государственным культурным институциям необходимо адаптироваться к сложной ситуации и искать дополнительные источники финансирования, такие как гранты Президентского фонда культурных инициатив.