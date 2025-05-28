«Новые люди» призвали защитить права россиян при приобретении ценных бумаг
Депутаты партии «Новые люди» во главе с заместителем председателя ГД Владиславом Даванковым внесут в ГД законопроект, защищающий права людей при приобретении ценных бумаг. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
Речь идет о законопроекте, распространяющим действие закона «О защите прав потребителей» на отношения между инвесторами и брокерами. В случае недобросовестных действий со стороны финансовых компаний частные инвесторы смогут требовать справедливости через суд.
«Законопроектом предлагается установить, что к договорам о брокерском обслуживании физических лиц применяется законодательство о защите прав потребителей», — отметили в пояснительной записке.
Депутаты отметили, что сейчас суды часто отказывают гражданам в защите по «потребительским» статьям, считая, что инвестиции на бирже — это предпринимательская деятельность. Однако многие люди используют фондовый рынок не для предпринимательства, а для долгосрочного сохранения и приумножения накоплений.
При этом жалобы на действия брокеров — например, неожиданное повышение комиссий без предупреждения — сегодня рассматриваются в общем порядке, что усложняет процесс. Если закон примут, инвесторы смогут подавать иски по месту жительства, освобождаться от госпошлины и даже требовать штрафов с недобросовестных компаний.
«В случае принятия законопроекта брокеры по-прежнему не будут отвечать за потери клиентов в случае изменения котировок не в их пользу. <… > Однако за свои действия, составляющие оказание платных услуг физическим лицам, они будут нести ответственность в полной мере», — заявили депутаты.
В партии отметили, что инициатива направлена на то, чтобы сделать инвестиции более безопасными и привлекательными для граждан. Это особенно важно в условиях санкций.