«Новые люди» призвали защитить права россиян при приобретении ценных бумаг

Депутаты партии «Новые люди» во главе с заместителем председателя ГД Владиславом Даванковым внесут в ГД законопроект, защищающий права людей при приобретении ценных бумаг. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Речь идет о законопроекте, распространяющим действие закона «О защите прав потребителей» на отношения между инвесторами и брокерами. В случае недобросовестных действий со стороны финансовых компаний частные инвесторы смогут требовать справедливости через суд.

«Законопроектом предлагается установить, что к договорам о брокерском обслуживании физических лиц применяется законодательство о защите прав потребителей», — отметили в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что сейчас суды часто отказывают гражданам в защите по «потребительским» статьям, считая, что инвестиции на бирже — это предпринимательская деятельность. Однако многие люди используют фондовый рынок не для предпринимательства, а для долгосрочного сохранения и приумножения накоплений.