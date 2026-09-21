Новые губернаторы в восьми регионах. Кого выбрали россияне?

Россияне на прошедшем голосовании напрямую выбирали руководителей восьми регионов страны. Предварительные итоги уже подвел ЦИК.

Губернаторов выбирали в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Пока во всех восьми регионах лидируют действующие руководители или временно исполняющие обязанности.

Белгородская область. Евгений Шуваев («Единая Россия») — 65,97% голосов по итогам подсчета 100% протоколов.

Республика Тыва. Владислав Ховалыг («Единая Россия») — 90,95% голосов по итогам подсчета 100% протоколов.

Чеченская Республика. Рамзан Кадыров («Единая Россия») — 99,76% голосов по итогам подсчета 33,58% протоколов.

Брянская область. Егор Ковальчук («Единая Россия») — 68,48% голосов по итогам подсчета 80,33% протоколов.

Республика Мордовия. Артем Здунов («Единая Россия») — 82,92% голосов по итогам подсчета 50,66% протоколов.

Пензенская область. Олег Мельниченко («Единая Россия») — 71,71% голосов по итогам подсчета 56,60% протоколов.

Тверская область. Виталий Королев («Единая Россия») — 71,07% голосов по итогам подсчета 52,06% протоколов.

Ульяновская область. Алексей Русских (КПРФ) — 77,1% голосов по итогам подсчета 50,05% протоколов.

Как проходили важнейшие выборы в Подмосковье — читайте в материале 360.ru.