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    Новые губернаторы в восьми регионах. Кого выбрали россияне?

    Фото: РИА «Новости»

    Россияне на прошедшем голосовании напрямую выбирали руководителей восьми регионов страны. Предварительные итоги уже подвел ЦИК.

    Губернаторов выбирали в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Пока во всех восьми регионах лидируют действующие руководители или временно исполняющие обязанности.

    Как проходили важнейшие выборы в Подмосковье — читайте в материале 360.ru.