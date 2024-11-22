Нижегородская область и Сербия наладят сотрудничество в сфере технологий

Нижегородская область планирует наладить сотрудничество с Сербией в сферах здравоохранения и технологий. Об этом рассказало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина.

Во время XX заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета страны договорились о возвращении торгового оборота. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что наша страна твердо намерена вернуться к рекордным показателям.

В мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге, также принял участие министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.