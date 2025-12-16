Нидерландскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура объявила нежелательной в России работу нидерландской организации Stichting Justice Initiative. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По его информации, организация, созданная при поддержке американского миллиардера Джорджа Сороса, с 2001 года собирала материалы якобы о нарушении прав человека в России, чтобы позднее инициировать судебные иски.

После того как Россия денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, нидерландцы стали освещать ситуацию в зоне СВО, активно сотрудничая с украинскими властями и иностранными агентами.

В начале декабря Минюст включил в реестр нежелательных французскую организацию Federation Internationale Pour Les Droits Humains («Международная федерация за права человека»).