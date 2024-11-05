Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного на основании обращения заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.