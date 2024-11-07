Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении Закона о защите конкуренции, возбужденного на основании обращения заявителя – юридического лица в связи с использованием индивидуальным предпринимателем в своей предпринимательской деятельности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.