Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении Закона о защите конкуренции, возбужденного на основании обращения заявителя – юридического лица в связи с использованием индивидуальным предпринимателем в своей предпринимательской деятельности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.
В соответствии с предписанием индивидуальному предпринимателю надлежало в тридцатидневный срок со дня получения предписания прекратить нарушение Закона о защите конкуренции.
В связи с неисполнением предписания в установленный срок индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.
Интересно
В силу части 2.5 статьи 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
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